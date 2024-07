Homem é socorrido por amigos após levar facada acidental durante churrasco em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar à 1h12 da madrugada deste sábado (13).

Conforme a PM, a equipe foi acionada no UPA, onde um masculino deu entrada com um ferimento de arma branca no abdômen. Em contato com a vítima, relatou ser morador do estado de Minas Gerais e estaria inaugurando uma empresa de seguros, anexo à empresa “XXXX” situada na Estrada do Benjuin, km 01, município de Cambira.

Durante a inauguração ocorreu um churrasco com várias pessoas desconhecidas. Segundo a vitima, um masculino que estava próximo à churrasqueira começou a brincar com uma faca fazendo movimentos repentinos e quando ele se aproximou para pegar um pedaço de carne esse indivíduo sem intenção acabou acertando a faca em seu abdômen.

Após perceber que causou uma perfuração, seus amigos o socorreu e encaminhou para a UPA de Apucarana. A vítima foi orientada, e não tem interesse no boletim de ocorrência, tão pouco em fazer representação, contudo também disse não conhecer o autor.