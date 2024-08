Homem é qualificado pela PM após atear fogo em lixo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h24 desta terça-feira (13) no Jardim das Flores.

Segundo a PM, a equipe recebeu solicitação informando que na Rua Ipê teria um indivíduo ateando fogo em um matagal próximo a via pública.

No local feito contato com o solicitante, que relatou que costumeiramente o homem coloca fogo em alguns galhos e lixos que são jogados às margens da via pública em um terreno vazio e que nesta data visualizou o mesmo repetindo o ato, solicitou que apagasse o fogo sendo acatado por XXXX que imediatamente se retirou para a residência.

A equipe contatou, qualificou e cientificou o homem das implicações legais de seu ato, porém o mesmo negou ter praticado o crime. As partes foram orientadas quanto os procedimentos cabíveis.