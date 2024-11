Homem é preso por violência doméstica no PAM de Jandaia do Sul

Mais um caso de violência doméstica foi registrado na madrugada de hoje, 29 de novembro, em Jandaia do Sul. A vítima, companheira do agressor, foi atingida por um celular na cabeça, sofrendo corte profundo e dores abdominais.

Os policiais foram chamados no Pronto Atendimento Municipal.

De acordo com a Polícia, o suspeito, que também estava no PAM com a mulher, reagiu à abordagem e precisou ser contido com algemas. Ele também portava substância semelhante à maconha.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Apucarana devido à gravidade dos ferimentos. O caso está sob investigação.

