Homem é preso após quebrar objetos e ameaçar mulher de morte

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi na noite de terça-feira (10).

Conforme a PM, uma equipe foi acionada através do telefone de emergência para atender uma ocorrência na Rua Duque de Caxias, onde um homem estaria quebrando objetos na residência de sua convivente e ameaçando-a de morte. Ao chegarem no local, a equipe constatou cacos de vidro no chão e a mulher de 31 anos informou que seu convivente de 33 anos estava muito agressivo e proferindo ameaças. Foi realizada a abordagem do indivíduo, porém ele continuou com comportamento agressivo e proferindo insultos.

Diante da vontade de representação da vítima, a equipe deu voz de prisão ao autor, que aparentava estar alterado e alegou ter consumido maconha. A mulher não apresentava lesões. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos necessários.