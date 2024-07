Homem é preso após furtar celular em bar na rodoviária de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h59 deste terça-feira (2) na Praça do Café.

Conforme a PM, a equipe policial encontrava se em patrulhamento pela área central, quando foi abordada pela senhora XXX, onde a mesma relatou que é proprietária de um bar na rodoviária e que um indivíduo trajando camisa branca e shorts jeans teria adentrado no interior do estabelecimento e furtado um aparelho celular que estaria na parte de baixo de um balcão e deixado o local.

Diante dás informações repassadas, foi efetuado o patrulhamento no intuito de localizar o autor do furto, sendo logrado êxito em abordá-lo na Praça do Café. Ao ser feita a revista pessoal, foi localizado dentro do shorts o aparelho celular furtado.

Foi dada voz de prisão, sendo conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

A vítima senhora XXX acompanhou a equipe para efetuar a representação criminal.