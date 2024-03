Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h06 de quinta-feira (29) em São Pedro do Ivaí

Conforme a PM, a equipe ROTAM de posse de informações de que na cidade de São Pedro do Ivaí haveria ocorrido uma situação relativo a disparo de arma de fogo, em que a vítima acionou a PM local, inclusive teria imagens do suspeito em via pública efetuando dois disparos para cima de frente a residência de um amigo da vítima, a equipe deslocou até a cidade e levantou informações sobre o local onde o suspeito estaria morando.

Diante da informação foram até uma fazenda e diante a situação de flagrante a equipe adentrou ao local, sendo que a porta que dava entrada a residência estava aberta, porém, o autor estava trancado em um dos quartos.

Foi verbalizado por diversas vezes para abrir a porta, e o mesmo se negou a abrir, sendo necessário rompimento de obstáculo (porta). Foi realizada busca, e em seu quarto localizada uma espingarda calibre 12 marca Perazzi, atrás do guarda-roupa, e mais 9 munições intactas do mesmo calibre, duas do calibre .38 e mais dois recipientes contendo pólvora.

Diante dos fatos a equipe conduziu o autor até a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.