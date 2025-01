Homem é preso após agredir ex em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 10h46 deste sábado (4).

Conforme a Polícia Militar, a equipe policial foi acionada pela Sra. A—– 28 anos, a qual relatou que hoje foi agredida e ameaçada de morte por seu ex convivente Sr. R—– 28 anos. Relatou ainda que quando foi buscar seu filho de três anos de idade, R—– proferiu ameaças dizendo “vou matar você e seu filho”.

Relatou ainda que possui diversos boletins de ocorrências contra o mesmo, como possui também diversas cicatrizes pelo corpo de lesões causadas pelo autor. De posse dessas informações, a equipe policial realizou patrulhamento nas imediações e logrou êxito em abordar o autor, sendo dada voz de prisão ao mesmo e informado seus direitos constitucionais.

Foi feito uso de algemas conforme súmula vinculante N° 11 do STF para preservar a integridade física dos envolvidos. A vítima foi conduzida até o P S de Bom Sucesso para confecção do Auto de Exame de Lesões Corporais e posteriormente as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.

