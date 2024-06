Homem é preso após achar carteira em mercado e se apossar de dinheiro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h13 desta segunda-feira (3).

Conforme a PM, após solicitação da senhora xxx, esta equipe policial deslocou até um supermercado na Rua José Maria de Paula, onde a mesma relatou que havia extraviado uma carteira contendo documentos pessoais, alguns cartões bancários e aproximadamente uma quantia de R$ 1.450,00 em dinheiro que teria recebido de um acerto em seu antigo serviço, que logo após o extravio a mesma procurou junto a funcionários do estabelecimento às imagens de monitoramento do local, sendo visualizado que um senhor aparentando ter 60 anos de idade, trajando shorts preto e camisa de cor cinza e boné, que teria localizado a carteira caída em um corredor do mercado, colocando a mesma em uma cesta de compras, em seguida retirou o dinheiro que havia no seu interior e dispensou a carteira e documentos por algumas prateleiras do local.

Funcionários relataram que o mesmo teria comprado alguns produtos e passado pelo caixa, logo após teria voltado novamente ao referido mercado e efetuado outras compras.

A equipe policial logrou êxito em abordar o autor do furto saindo do estabelecimento, sendo o mesmo submetido a revista pessoal, sendo localizado no bolso do Shorts a quantia de R$ 1.412,80 em dinheiro.

Ele acabou confessando o furto ocorrido, levando a equipe no interior do mercado, onde teria deixado a carteira escondida em uma prateleira.

Diante do ocorrido foi dado voz de prisão ao homem, sendo o mesmo conduzido até delegacia juntamente com a vítima e objetos apreendidos para procedimentos cabíveis.