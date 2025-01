Homem é preso ao tentar furtar bermuda. Ele vestiu a peça por baixo da calça no provador

A Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h23 desta quarta-feira (15) na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, a vítima relatou que homem adentrou o comércio e subtraiu uma bermuda preta no valor de R$ 199,00, sendo que ele havia adentrado no provador com algumas peças de roupas e vestiu a bermuda preta, colocou sua calça e tentou deixar o comércio. Porém, pelo fato de já ter efetuado outro furto nesta loja, proprietário e vendedor perceberam e imobilizaram o autor até a chegada da viatura.

No local foi feito busca pessoal, sendo que mais nenhum outro objeto foi encontrado com ele. O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, para as devidas providências da polícia judiciária.

O nome da loja não foi informado.

.