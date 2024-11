Homem é indiciado por fazer falsa comunicação de crime em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h53 deste sábado (9).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para deslocar até a Rua João Umbelino de Souza na Vila Operária, onde segundo relatou um solicitante, estaria ocorrendo furto na fiação elétrica.

A equipe de imediato deslocou até o local e, chegando la, o fato não foi constatado, sendo que no local havia um grupo de pessoas que estariam trabalhando na pintura de um caminhão desde às 10h da manhã e que os mesmos puxaram uma fiação de uma casa de frente ao endereço, com autorização do morador, sobrinho da vítima, para poder continuar o trabalho noturno.

O solicitante estava no local com sintomas de embriaguez, alterado e que por motivos pessoais estaria tentando prejudicar o proprietário do caminhão, chamando ele de ladrão e dizendo que o mesmo estava cometendo um crime, porém se tratou de uma falsa comunicação de crime, sendo o mesmo indiciado por essa equipe e lavrado o termo circunstanciado.

