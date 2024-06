Homem é esfaqueado nas costas em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de São pedro do Ivaí na moite deste domingo (9).

Um homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, em Apucarana, após sofrer uma facada nas costas na noite deste domingo (09) na Avenida Romeu Domingues de Oliveira.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada por populares, a qual relataram que a pessoa teria tomado uma facada nas costas e que o autor seria XXX.

A vítima estava caída no local, com bastante sangue pelo corpo e uma perfuração nas costas e quase que inconsciente. Diante dos fatos foi feito contato com a ambulância municipal que socorreu a vítima e o encaminhou para o hospital, sendo atendido e logo em seguida encaminhado para o hospital de Apucarana.

Foi realizada diligência em busca do autor, porém não foi localizado.