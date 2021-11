Homem é encontrado morto em praça de Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 22h11 desta quarta-feira (10) na Avenida Amazonas.

A equipe policial foi acionada pela equipe do SAMU para deslocar até a Praça Tiradentes, onde segundo informações havia um homem cadeirante de 52 anos em óbito.

No local a equipe isolou o local e fez contato com os socorristas, os quais informaram que ao chegar no local, a vítima já estava em óbito.

Foi feito contato com o investigador de plantão, o qual fez o levantamento do local do óbito e não constatou nenhum indício de crime, liberando o corpo para a família fazer o sepultamento.

As informações são da Polícia Militar