Homem é encaminhado ao Hospital da Providência após ser golpeado na cabeça

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h31 desta sexta-feira (18) na Rua Benedito José da Silva, Jardim Vista Alegre.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada para deslocar em apoio à equipe do SAMU, onde um homem teria sido agredido e estava ferido. Ao chegar no local foi constatado que possuía três ferimentos na cabeça.

Segundo a ex esposa, eles estavam em sua residência junto com outros amigos, momento em que o homem ao sair da residência, levou golpes com objeto não identificado em sua cabeça, causando aparentemente lesões de natureza grave.

Em seguida o autor se evadiu tomando rumo ignorado. Os familiares solicitaram a equipe do SAMU, os quais fizeram o encaminhamento da vítima até o Hospital Nossa Senhora de Fátima e em seguida, ao Hospital da Providência na cidade de Apucarana.

.