Homem é detido após xingar policiais da Rotam em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h54 deste domingo (2) na Avenida Julio Alves Machado, no centro de Bom Sucesso.

Conforme a PM, a equipe ROTAM, atendia uma ocorrência de infração de trânsito, quando dentre as pessoas que estavam na praça central da cidade acompanhando as atividades policiais, foi visualizado um indivíduo de blusa moletom de cor cinza, com capuz e calça jeans azul, que a todo momento proferia palavras ofensivas a equipe.

Diante do fato a equipe deslocou até o local onde estava o autor dando voz de abordagem e, submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Foi então encaminhado para o destacamento da cidade de Bom Sucesso para confecção do termo circunstanciado de infração penal, sendo liberado no local após comprometer-se a comparecer em juízo.