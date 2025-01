Homem é ameaçado por caminhoneiro em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h25 desta sexta-feira (17) na Rua Avenida Anunciato Sonni.

Conforme a PM, relatou o solicitante, que um caminhoneiro o abordou em via pública com um facão na mão, e começou a ameaçá-lo de morte. O autor toda hora dizia que havia batido o caminhão dele na traseira do caminhão de XXXX, após isso o autor seguro a vítima pelo braço esquerdo e torceu, causando um hematoma na região do bíceps.

Quando a equipe chegou no local o autor já havia de evadido em um caminhão Volvo Caçamba na cor branca. A vítima foi orientada e liberada no local.

