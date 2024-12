Homem é ameaçado com faca e assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h54 desta sexta-feira (20) na Rua Alfredo Martins.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para atender um roubo, onde o autor teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima e subtrair sua bicicleta e pertences pessoais.

Ao chegar no local, havia um homem, o qual mora em uma residência próxima ao local do roubo. Segundo ele, que também mostrou algumas imagens da câmera de monitoramento de sua residência, a vítima estava embriagada e caindo, mas conseguia empurrar a bicicleta. Minutos após a vítima ficar um tempo caída ao solo, um homem trajando calça na cor preta e lista branca na lateral, blusa na cor preta e mangas na cor branca, tênis branco, se aproximou portando uma faca e a colocou no pescoço da vítima, causando uma leve escoriação no pescoço.

Em seguida levou uma das mãos no bolso da calça da vítima e pegou a carteira que continha aproximadamente R$ 400,00 reais em espécie, derrubou a vítima ao solo, causando também escoriações nos dedos da mão, em seguida se evadiu levando a bicicleta na cor laranja.

XXX que visualizou os fatos, explicou à equipe o endereço da vítima, já que esta não estava aguardando a equipe no local. Posteriormente feito contato com a vítima, que relatou que estava em um bar com alguns conhecidos da cidade de Arapongas, os quais trabalham com XXX. Após sair do bar, foi em direção à sua residência.

Não soube dizer mais características do autor, bem como disse não ter olhado para o rosto do autor, já que ele caiu ao solo. Afirmou que o autor parecia que sabia que este carregava dinheiro no bolso, pois foi direto no bolso onde estava a carteira.

A equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades a fim de localizar o autor do roubo, mas no momento nada foi localizado.