Homem é agredido por ex-marido de amiga

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h14 desta sexta sexta-feira (17) na Rua Francisco Egídio de Sá.

Conforme relatório da PM, o solicitante relatou que estava no endereço informado conversando com uma amiga no interior de um veículo. Neste momento parou outro veículo próximo e desembarcou o ex-marido da amiga do solicitante e desferiu lhe um soco no rosto.

O autor ameaçou o solicitante dizendo que vai procurá-lo no local de trabalho e que vai “quebrar ele”. Também pegou uma barra de ferro e bateu contra o vidro do carro do solicitante. A vítima procurou esta equipe policial para registrar o fato, sendo orientada.

