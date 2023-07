Homem é agredido em tentativa de roubo na cidade de Marumbi

A ocorrência foi atendida na Rua Matias Fernandes em Marumbi às 18h29 deste sábado (29).

Conforme informações da Polícia Militar, após solicitação repassada dando conta de ocorrência de roubo tentado, a equipe iniciou deslocamento. No local foi feito contato com a vítima, a qual relatou ter sido atacado fisicamente e agredido com um pedrada no braço esquerdo por um indivíduo. Ainda segundo a vítima, o suspeito teria tentado tomar dele o dinheiro que levava no bolso.

Os policiais realizaram patrulhamento, porém o suspeito não foi encontrado. A vítima foi devidamente orientada.