Homem é agredido com garrafa após acidente de trânsito em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 14h53 deste terça-feira (24) na Avenida Brasil, centro de Cambira.

Conforme a PM, a solicitante informou que houve um acidente de trânsito entre dois carros e um dos ocupantes agrediu o outro com uma garrafa e que ele estaria embriagado.

No local a mulher passou a relatar que é proprietária do veículo VW Gol o qual estava estacionado em frente ao calçadão municipal e que o veículo Ford Fiesta, que seguia pelo mesmo sentido perdeu o controle colidindo lateralmente contra seu veículo estacionado, resultando em avarias em ambos os veículos. Relatou ainda que o condutor, após a colisão ao saber que a polícia havia sido acionada, ficou furioso e entrou em luta corporal com o Sr. XXXX de 48 anos.

O autor estava de posse de uma garrafa cerveja e ameaçou XXXX de morte e atingiu sua cabeça com a garrafa, resultando em lesão, e evadiu- se na sequência.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao posto de saúde por um amigo.

Diante dos fatos, a equipe realizou a apreensão e notificação do veículo Ford Fiesta por conter débitos.

Durante a confecção do BOU, a vítima da lesão corporal compareceu ao Destacamento Policial Militar informando que havia sido liberado do atendimento médico e havia feito curativos nas lesões, confirmado que o autor da agressão seria a pessoa de XXXX. Sendo assim foram orientandos quanto aos procedimentos cabíveis.

