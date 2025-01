Homem é agredido com corrente pelo ex da esposa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h46 da madrugada desta sexta-feira (31) na Rua José Francisco Borges.

Conforme a PM, a equipe foi acionada via COPOM, pois um indivíduo teria sido agredido e se encontrava no PAM de Jandaia do Sul recebendo atendimento médico.

No local a equipe fez contato com o Sr. V—– 25 anos, que relatou estar deitado no sofá de sua residência e uma pessoa entrou pela porta frontal e o agrediu com uma corrente, posteriormente sua convivente, Z—–, relatou que esse indivíduo estava preso e era seu ex-convivente.

A equipe policial deslocou até a residência em questão, porém nenhuma das partes foi localizada, diante dos fatos, a pessoa de V—– foi orientada.

