Homem é agredido com caco de vidro em Mandaguari

Em Mandaguari um homem, de 50 anos de idade, foi socorrido após ser agredido com caco de vidro na manhã de domingo (13).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar até as proximidades da Farmácia Bom Preço, onde segundo o solicitante um senhor estava com um corte na região do pescoço. chegando no local a equipe fez contato com vitima o qual estava com sintomas de embriaguez e um corte de aproximadamente 8 cm na região do pescoço. Ele informou a equipe que o ferimento foi causado por dois homens utilizando um caco de vidro, mas não soube informar características dos autores e nem precisar o horário e o local que ocorreu o fato.

Compareceu no local uma equipe do SAMU que encaminhou Humberto para o Pronto Atendimento Municipal.