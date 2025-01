Homem desacata policiais e acaba preso em Bom Sucesso

Conforme a PM de Bom Sucesso, nesta quinta-feira (16) a equipe, durante patrulhamento, foi acionada pela Sra. A—– 33 anos a qual passou a relatar que seu convivente teria lhe agredido com um “soco” no peito e que estaria agressivo na residência, danificando alguns itens no interior do local, janelas e o retrovisor do veículo de A—–.

A equipe deslocou até o local dos fatos onde enquanto realizava orientações a vítima o autor chegou, sendo identificado como C—- 23 anos, esse ao perceber a equipe no local, inicialmente cooperou sendo feita a busca pessoal onde em seu bolso foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, porém ainda obedecia às ordens emanadas pela equipe.

Que durante as orientações a vítima, este se exaltou com a equipe policial, deixando de ficar na posição de abordagem. Após dar nova ordem para se manter em posição de abordagem, C—– desobedeceu proferiu ofensas à equipe policial, chamando de “policiais filhas da puta, vermes, pau-mandado do governo”.

Que foi dada voz de prisão pelos crimes de desobediência, desacato e drogas para consumo, momento que C—- partiu em direção a equipe na tentativa de desferir “socos e chutar” a guarnição, onde foi necessário o uso de técnicas de imobilização para realizar o algemamento e conduzi-lo ao compartimento de cela (camburão) da viatura.

Que a senhora A—– estava com os filhos e não teriam com quem deixar as crianças, ficando impossibilitada de acompanhar a equipe até a delegacia para representação contra o autor, mas manifestou interesse de representação contra C—–.

Durante a condução, C—– proferia ameaças a equipe policial dizendo que quando saísse iria para cima e ia trocar tiro, que também começou a chutar o camburão da viatura causando danos.

O preso foi encaminhado ao pronto atendimento de Jandaia do Sul para lavratura de auto de lesões corporais e posteriormente foi conduzido a Delegacia de Jandaia do Sul para apresentação a autoridade de polícia judiciária.

