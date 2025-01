Homem com mandado em aberto é encaminhado a delegacia durante atendimento no PAM

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h54 desta quarta-feira (29).

Conforme a PM, foi informado que no Pronto Atendimento de Jandaia do Sul havia um indivíduo em atendimento devido a uma “mordida” de cão na mão direita, e que a médica informou que o mesmo seria foragido do sistema prisional.

A equipe policial foi ao local e realizou a verificação via sistema SESP e constatado que o homem de 45 anos, possui um mandado de internação em aberto e, diante dos fatos, ele foi encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas as devidas providências.

O boletim não informa o motivo do mandado de internação.

.