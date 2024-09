Homem arranca com carro e passa em cima do pé de mulher

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h35 deste sábado (31) na Rua Maravilha, Jardim das Flores.

Conforme a PM, durante patrulhamento a equipe policial foi abordada pela Sra XXX, a qual estava na presença de vários populares e passou a relatar que estava em um veículo Fiat Strada com seu convivente, quando o qual retirou a mesma e seus três filhos do automóvel utilizando-se de força física e, ao arrancar com o carro, acabou passando com uma das rodas sobre seu pé, causando fortes dores no local.

Diante dos fatos foi realizado patrulhamento e deslocado até a residência do casal onde o autor não foi encontrado. Em seguida, a vítima foi orientada e encaminhada ao PAM para receber atendimento médico.