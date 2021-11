Homem acaba preso após comprar bicicleta furtada

Ocorrência registrada na manhã de domingo (21) no Jardim Esplanada em Mandaguari.

A equipe policial foi acionada para deslocar ao local acima citado, onde segundo informações, o proprietário de uma bicicleta furtada no dia anterior, a localizou nas proximidades. A equipe fez contato com “I” que estava acompanhado de outros ciclistas, os quais informaram a equipe que enquanto estavam pedalando se depararam com a bicicleta furtada em frente a um bar e ao perguntarem quem seria o dono, a pessoa de “A” se apresentou como dono da bicicleta e informou ter comprado.

“A” informou a equipe ter comprado a bicicleta pelo valor de R$ 300,00 mas informou que não conhece a pessoa de quem adquiriu.

No local compareceu o pai da vítima, o qual apresentou a nota fiscal da bicicleta que foi adquirida pelo valor de R$ 1.429,89.

A pessoa, de 39 anos, que relatou ter comprado a bicicleta, recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.