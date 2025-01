Hoje: Show com Roupa Nova de graça em Apucarana

As comemorações do aniversário de Apucarana terão sequência neste domingo (26) com a apresentação da banda Roupa Nova, às 22h, na Praça Rui Barbosa.

O grupo, que surgiu em 1980 e completa 45 anos de carreira em 2025.

A apresentação da Roupa Nova é uma das mais aguardadas da festa, e deve atrair milhares de fãs para a Praça Rui Barbosa. Além da Roupa Nova, outras atrações estão programadas para a semana, incluindo Mato Grosso & Matias na segunda-feira (27) e o grupo Turma do Pagode na terça-feira (28), feriado municipal e último dia da festa.

