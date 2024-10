Hoje e amanhã! Sanepar informa que vai faltar água na segunda também

A Sanepar informa que a Copel deverá realizar manutenção na rede elétrica na região de unidades do sistema produtor de água de Jandaia do Sul na próxima segunda-feira (28). Em função disto pode haver falta de água na cidade. O serviço deve ser realizado das 10h às 14h e a normalização do abastecimento deve ocorrer à noite, de maneira gradativa.

Opinião

Neste domingo já falta água em Jandaia e nesta segunda deverá faltar também por falta de energia. Não seria hora da Sanepar pensar em colocar um gerador?

