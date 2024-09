Na manhã desta quarta-feira (18) um capotamento foi registrado na Rodovia PR-466, entre as cidades de Kaloré e Marumbi, nas proximidades do “Bairro Pedrinho”.

O veículo, um Hyundai HB-20 de cor prata, emplacado na cidade de Arapongas, trafegava pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção, resultando no capotamento.

De acordo com informações, apenas o motorista estava no carro no momento do acidente. Ele foi socorrido rapidamente e encaminhado ao hospital em Kaloré sem gravidade.