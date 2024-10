Governo volta atrás e cancela Lei Seca no Paraná durante eleições

Após publicar uma resolução determinando a proibição da venda, consumo e compra de bebidas alcóolicas no próximo domingo (6), dia de eleições municipais, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) voltou atrás nesta quarta-feira (2) e decidiu autorizar. A Lei Seca, portanto, foi cancelada com a nova decisão.

A proibição havia sido determinada no início da tarde. Na resolução, a regra valeria entre 8h e 18h, mas a Sesp derrubou a ordem após se reunir com entidades do setor gastronômico, como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

O secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira disse que o policiamento será reforçado nos locais onde há consumo de bebidas alcóolicas, como bares, restaurantes e tabacarias.

As informações são do TnOnline