Governador do Rotary visita Jandaia do Sul

O Governador da gestão 2024/2025 do distrito 4630, Edgar Silvestre (Deca) acompanhado de esposa sua Mari Silvestre esteve em visita oficial a Jandaia do Sul nesta quinta-feira (1).

Como já de tradição o Governador foi recepcionado no marco rotário localizado no trevo de acesso à cidade pelo presidente do Rotary Club Nilson Ancioto (Passarinho) e demais companheiros do club que em seguida seguiram em caravana para conhecer a empresa cidadã Trot’s onde foi recebido pelos empresários Fernando Santana e sua esposa Juliana que realizaram uma visita técnica pela empresa com os companheiros do club, em seguida o Governador Deca juntamente com membros do club seguiram até o Asilo São Vicente de Paula e enceraram a tarde realizando sua assembleia no auditório da também empresa cidadã Sicredi.

Durante a noite foi realizada a festiva na Casa da Amizade onde os novos companheiros do club Fernando Santana e Juliana, proprietários da Trot`s, foram empossados como novos associados do Rotary Club de Jandaia do Sul.

Veja todas as fotos AQUI

