Golpe do pix em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na manhã desta quarta-feira (3).

Conforme a PM, o solicitante compareceu no destacamento policial de Bom Sucesso e relatou que no dia 02 de julho havia recebido uma mensagem em seu celular, no qual uma pessoa se passando pelo seu filho, precisava de uma quantia de dinheiro emprestada, sendo que prontamente forneceu a quantia de R$ 150,00 para uma chave pix.

Após o envio, não recebeu mais mensagens, o que causou suspeita. Quando estabeleceu contato com seu filho, descobriu que havia caído em um golpe.

Diante dos fatos, foi lavrado o Boletim de Ocorrência.