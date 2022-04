Furtos em bares de Jandaia e Marumbi

Os furtos ocorreram na noite de sábado para domingo.

Na rodoviária de Jandaia do Sul uma pessoa furtou um estabelecimento. O guarda da rodoviária, relatou a Polícia Militar que um indivíduo havia arremessado uma pedra com um estilingue na porta do bar e adentrado o estabelecimento, saindo correndo com duas garrafas nas mãos tomando rumo ignorado. A equipe policial realizou patrulhamento, mas não localizou nenhum indivíduo com as características repassadas.

Já em Marumbi, na Rua São Paulo, o solicitante relatou a Polícia Militar que na manhã de domingo se deparou com uma porta de acesso principal arrombada, por onde entraram e furtaram 72 cervejas. A equipe realizou patrulhamento e orientou as vítimas.