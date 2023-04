Furto na Rua São Paulo em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 21h58 desta sexta-feira (31) na Rua São Paulo.

Conforme a PM, após solicitação repassada via Copom dando conta de furto em residência esta equipe iniciou deslocamento. No local foi feito contato com a solicitante, esta relatou que deixou sua residência por volta das 19h30 e, ao retornar por volta das 21h50, constatou a porta de entrada aberta, a janela de um dos quartos arrombada, objetos e roupas espalhados pela casa e do interior da residência.

Foram furtados alguns objetos (não divulgados)

Foi realizado patrulhamento pela região, contudo nenhum suspeito foi encontrado.