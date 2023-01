Furto em sítio é registrado em Marumbi

A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (10) na Estrada Mangolin em Marumbi.

Conforme a PM, relatou o solicitante XXXX 59 anos, que é proprietário de um sítio e que foi nele pela última vez na data do dia 08/01/2023 e retornou no dia seguinte, 09/01/2023 e se deparou com a porta da casa arrombada, tendo sido furtado os objetos.

A vítima ainda relatou que um homem que estava trabalhando ali próximo de sua propriedade informou que dias antes do furto avistou um homem conduzindo uma motocicleta vermelha próximo a sua propriedade.

Sendo assim foi feito o bou e a vítima orientada.

Foram levados insumos agricolas e ferramentas.