Furto de gado é registrado em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 8h53 deste sábado (23) na Estrada Velha, Vila Rural.

Conforme a PM, após solicitação via COPOM dando conta que ocorrera um furto de gado em sua propriedade, a equipe se deslocou e foi feito contato com o Sr. o qual relatou que foi ao seu sítio de nome Paraná na data do dia 22/03/2024 por volta das 17h e conferiu o seu rebanho contendo 22 cabeças de gado e retornou no dia seguinte na parte da manhã e se deparou com a cerca de sua propriedade arrombada em três lugares e que haviam furtado três cabeças de gado, sendo um nelore e dois mestiços marcados com a sigla “rc” e que no local foram encontradas marcas de um veículo F1000 que foi sentido a vila rural do 14 (igrejinha).

Durante a ocorrência veio até a equipe o proprietário da fazenda Pombal, que faz divisa com o sítio da vítima e relatou que também arrombaram a sua cerca e foram utilizados três cavalos seus para cometerem o furto e logo em seguida abandonaram os animais na estrada.

Diante dos fatos a vítima foi orientada e a equipe realizou patrulhamento na região.