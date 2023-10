Furta botijão para garantir recebimento de dívida e acaba preso

Conforme a Polícia Militar de São Pedro do Ivaí, na tarde de domingo (15) a solicitante relatou que recebeu um áudio da pessoa de xxxx onde este teria encaminhado via WhatsApp um emoji de serrote e um áudio dizendo que ela não sabia com quem estava mexendo, que também teria furtado seu botijão de gás enquanto a mesma estava trabalhando e que não devolveria até seu filho pagar o que este lhe devia.

Imediatamente a solicitante foi até sua residência, e ao chegar em sua casa deu falta de seu botijão. A equipe policial deslocou-se até a residência do possível autor e em contato com o mesmo, afirmou ter furtado o botijão e mostrou para equipe o botijão que estava em sua garagem.

O autor juntamente com o produto de furto foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul juntamente com a vítima.