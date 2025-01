Fiscalização: Prefeitura de Jandaia do Sul irá notificar proprietários de terrenos com mato alto

A Prefeitura de Jandaia do Sul, através do Departamento de Administração, Almoxarifado e Vigilância Sanitaria, está iniciando a fiscalização e notificação dos terrenos com mato alto, lixo e sem manutenção. A ação deve ser iniciada nos próximos dias.

A Lei Municipal nº 2.808, de maio de 2015, e responsabilidade dos proprietários a limpeza e conservação frequente dos seus lotes, ainda mais com as constantes chuvas que ocorrem nesta época do ano.

Ainda conforme a mesma lei, os proprietários após notificados tem o prazo de 15 dias para efetuar a limpeza, caso contrário, podem ser multados e a prefeitura poderá realizar a limpeza, lançando o valor dos serviços ao proprietário.

A prefeitura orienta e pede a colaboração dos proprietários para a manutenção da cidade e bem estar dos vizinhos, uma vez que os lotes sujos trazem transtornos como foco de mosquito da dengue (aedes aegypti), cobras, aranhas, entre outros.

.