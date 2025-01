Fiorino é furtada no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 6h06 desta quinta-feira (30).

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para deslocar no endereço citado onde segundo o solicitante, havia deixado seu veículo Fiat/Fiorino estacionado na Rua Luiz Marconi por volta das 21h do dia 29/01/2025 e quando foi buscá-la às 05h não encontrou.

A equipe fez contato com a vítima, que relatou que não havia nenhum pertence no interior, além das chaves de sua padaria. Fora feito patrulhamento nas proximidades e áreas adjacentes, mas o veículo não foi localizado no momento. A vítima foi orientada.

