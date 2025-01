Filho entra em luta corporal com o pai para defender a mãe em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 18h16 desta segunda-feira (13).

Conforme a PM, A equipe policial se encontrava em patrulhamento quando o adolescente acenou para que os policiais passassem de fronte sua residência, pois seu pai estava em luta corporal com seu irmão,

No momento seguinte, XXX se aproximou da equipe e relatou que teve de chegar as vias de fato contra seu pai para proteger sua mãe porque seu pai teria se armado com uma faca, ameaçado sua mãe e dado um tapa na cabeça dela.

Ao presenciar o ato de violência, teria entrado em luta corporal contra o próprio pai, com intuito de proteger sua mãe. A Sra XXXX reafirmou os fatos narrados por seu filho e após ser orientada, franqueou a entrada da equipe.

Nos fundos da residência, o homem foi encontrado desarmado, sem camiseta e com vários arranhões e hematomas por toda parte superior do corpo. Pelos crimes de ameaça e violência doméstica, recebeu voz de prisão e foram lidos os seus direitos constitucionais. Dado o fato de que o detido apresentava comportamento agressivo, foram utilizadas algemas em acordo com a súmula vinculante número 11 do STF.

De modo a observar a integridade física do detido, a equipe fez seu encaminhamento direto ao Pronto Atendimento de Jandaia do Sul, local em que o autor foi avaliado e liberado.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para providências.

