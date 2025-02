Fiat Strada é furtada em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi na Rua Santos Dumont.

A equipe policial recebeu solicitação da vítima e este informou que sua FIAT/STRADA FREEDOM 13CS foi furtada no período de 21 fev 2025 19 horas até a manhã desta data 22 fev 2025.

Ele relatou que deixou seu veículo trancado e regularmente estacionado de frente a casa de sua mãe por volta das 19h00 e ao retornar para buscar no dia seguinte não encontrou.

No interior do veículo ainda haveria cerca de R$ 300 em dinheiro e uma corrente de ouro. A equipe policial fez as devidas orientações e patrulhamento pela região, mas no momento do registro o veículo não fora encontrado.

.