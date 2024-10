Expocam 2024 promete agitar Cambira com grandes atrações e exposição regional neste final de semana

A tradicional Feira de Exposição de Cambira, a Expocam 2024, está confirmada para os dias 18, 19 e 20 de outubro, no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira. O evento promete reunir grandes atrações musicais, gastronomia diversificada e exposições que destacam o potencial da região.

Programação musical de peso

A sexta-feira, dia 18, abre a festa com um show nacional de João Bosco e Vinícius no Palco 01. No Palco 02, Jean e Julio animam o público com sucessos do sertanejo universitário.

No sábado, dia 19, as atrações continuam com João Nelore e Texano no Palco 01, enquanto Brenno e Matheus comandam o Palco 02, garantindo uma noite repleta de música.

Para encerrar a festa com chave de ouro, no domingo, dia 20, traz uma tarde especial, a “Tardezinha da Expocam”, a partir das 16h00 com San, ex-integrante do grupo Sambô, e DJ Maiara Massi. À noite, Leo e Raphael sobem ao palco para fechar o evento em grande estilo.

Mais do que shows: Exposição e praça de alimentação

Além das atrações musicais, a Expocam 2024 contará com uma ampla praça de alimentação e a Exposição Riquezas do Vale, organizada pela AMUVI (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí). Expositores locais também estarão presentes, mostrando o que Cambira e região tem de melhor em produtos e cultura.

A feira promete ser um ponto de encontro para toda a comunidade, reunindo lazer, cultura e entretenimento em um só lugar. Não perca essa grande festa que movimentará Cambira no mês de outubro!