Estudante jandaiense ganha bolsa de estudos na Nova Zelândia

O Programa de Intercâmbio Internacional “Ganhando o Mundo”, criado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), ofertou vagas para formação acadêmica em instituições de ensino estrangeiras para estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual.

Foram feitas avaliações de desempenho nos 399 municípios do Estado do Paraná e escolhidos os 100 melhores estudantes, entre os que obtiveram as melhores notas ao longo do ano nas matérias de Português e Matemática e maior número de frequência escolar. Cada estudante selecionado recebeu uma bolsa de estudos na Nova Zelândia.

O estudante jandaiense da Escola Estadual Rui Barbosa, Andrei Aparecido Valério, se classificou como um dos 100 melhores alunos do Paraná e embarcará para Nova Zelândia em 2022.

Andrei, acompanhado de Vladimir Barbosa (representante do Núcleo Regional de Apucarana) e dos vereadores Claudio Taparo e José Carlos Ranzani, foi parabenizado pelo Prefeito Lauro Junior e recebeu do Município de Jandaia do Sul uma bolsa de estudo para realizar um curso de inglês e acompanhamento psicológico.

“Precisamos apoiar e valorizar estudantes como o Andrei. Conquistas como essa inspiram nossas crianças e adolescentes. Estudar com dedicação e responsabilidade sempre vale a pena!”, afirma Lauro Junior.

