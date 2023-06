Estelionato em São Pedro. Vítima perdeu quase R$1,9 mil

No dia 5 de junho de 2023, por volta das 15h58min, a Polícia Militar de São Pedro do Ivaí registrou um caso de estelionato na Rua Carlos Silva, no centro da cidade.

Segundo o registro, uma pessoa que preferiu não se identificar procurou a polícia alegando ter sido vítima de um golpe. A vítima relatou que recebeu uma ligação de um número de celular desconhecido, se identificando como sua irmã e pedindo uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.896,00.

A vítima realizou o pagamento através da chave Pix informada pelo golpista, conta essa pertencente a uma pessoa desconhecida. Em seguida, o golpista pediu mais dinheiro, o que fez com que a vítima desconfiasse da situação.

Ao entrar em contato com sua irmã, a vítima descobriu que havia caído em um golpe. Sem saber o que fazer, decidiu registrar um boletim de ocorrência na Polícia.

A equipe policial orientou a vítima sobre os procedimentos necessários para resolver a situação e alertou para que tenha cuidado com as transações financeiras por meio de celular. O caso será investigado pelas autoridades competentes para tentar identificar o (s) autor (es) do golpe.