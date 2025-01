Estelionato em Cambira. Prejuízo passa de R$ 21 mil

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 12h48 desta sexta-feira (10).

Conforme a PM, a vítima relatou que estava em sua residência, quando recebeu uma ligação do gerente de sua conta, o qual informou que na data de 9 de janeiro por volta das 15h49 foi realizada uma transferência via Pix, no valor de R$ 19.990,00, da conta da vítima para a chave Pix em nome de XXXX, para determinada agência do banco Inter.

Que ainda as 15h57 foi realizada uma nova transferência Pix, no valor de R$ 1.900,00, para o destinatário XXX, agência do banco Nu pagamentos. Que na data das transferências a vítima não se encontrava em sua residência e não recebeu ligação ou mensagem através de aplicativos. Que afirma que apenas hoje ficou sabendo do montante que havia sido transferido de sua conta para a conta de terceiros, através de sua gerente.

.