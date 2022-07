Esporte de São Pedro do Ivaí inicia julho movimentado

A administração municipal de São Pedro do Ivaí está incentivando o esporte, através da promoção de competições, apoio aos eventos de iniciativa privada e incentivo aos esportistas, que estão participando de eventos regionais e fazendo bonito.

No primeiro final de semana do mês, teve Karatê, Futebol de Campo, Futsal, Suíço, Voleibol e Pedalada no destaque do departamento de Esportes.

A Pedalada realizada através do SICREDI e com apoio da prefeitura municipal contou com a participação de 49 atletas, de crianças a idosos. Todos se divertiram e puderam curtir a bela paisagem da Estrada Rural do Bairro II Palmitos, com um percurso de 8 KM, terminando com o sorteio de brindes no Barracão da Capela Santa Rita de Cássia.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri acompanhou a pedalada e enalteceu a iniciativa para a promoção do lazer e bem estar. “Um evento que foi sucesso e muito gostoso. A parceria público/privada deu certo e sempre incentivaremos para que a população esteja sempre engajada na busca de maior qualidade de vida”.

No Karatê, mais uma vez os atletas são-pedrenses ganharam destaque conseguindo o 2° Lugar na 3ª Copa de Karatê-Dô Tradicional, em Califórnia. A delegação de São Pedro do Ivaí contou com 41 participantes, sendo conquistas 75 medalhas em várias modalidades: Kata Individual, Kata por Equipes e Kumite Individual.

Vale destacar que 10 desses atletas já estão disputando vagas pra participar do Campeonato Brasileiro em Fortaleza-CE, que será realizado em setembro. O sensei Cidinho agradece o apoio que a Administração Municipal e o Departamento de Esportes tem proporcionado, bem como parabeniza aos atletas do SCFV e do departamento pelo empenho e dedicação que eles tem apresentado em todas as competições que vem participando.

O Voleibol participou do triangular em preparação para o JAVI’s, que aconteceu em Grandes Rios, ganhando medalha de ouro, tanto no masculino como no feminino.

No futebol suíço aconteceu a grande final do torneio no Complexo Esportivo Romeuzão, tendo como campeão o time do Mularim. O time da Marisa A ficou como vice-campeão e Marisa B conquistou o 3° Lugar. O suíço também disputou na categoria livre o torneio em São João do Ivaí, conquistando um 3° lugar.

No Futebol de Campo, o time são-pedrense foi a Lidianópolis realizar um amistoso e pelo futsal, na categoria de base, São Pedro do Ivaí participou da Copa Silvinho em Borrazópolis. O time masculino venceu a cidade de Manoel Ribas por 6 a 2 e o feminino venceu a cidade de Arapuã por 4 a 3.

Segundo o Diretor do Departamento de Esportes, Carlos Eduardo de Freitas Silva, o final de semana foi de muitas alegrias, com vitórias importantes para o esporte são-pedrense, mostrando desta forma o comprometimento da Administração Municipal na valorização das diversas modalidades do esporte.

“Agradeço a Prefeita Maria Regina por todo o apoio que tem proporcionado ao esporte de São Pedro do Ivaí, valorizando e pensando em todas as modalidades de esportes. Podemos ver os resultados do nosso trabalho e desta valorização, movimentado os esportistas com diversas participações em várias modalidades. Vai começar o JAVI’s e com o empenho que venho percebendo de nossos atletas, tenho certeza que virão bons resultados nestes jogos”, disse o diretor.