Escola Municipal John Kennedy funcionará temporariamente no prédio da antiga Fafijan

A Escola Municipal John Kennedy de Jandaia do Sul, terá suas atividades temporariamente transferidas para o prédio da antiga Fafijan. A mudança ocorre devido a uma reforma e readequação do prédio onde a escola está instalada.

A transferência temporária da Escola John Kennedy foi planejada para minimizar impactos no calendário escolar, garantindo que os alunos tenham um ambiente adequado para o aprendizado durante o período de obras.

ESCOLAS ESTÃO SENDO PREPARADAS PARA RETORNO DAS AULAS

O Departamento de Educação informa que todas as escolas da Rede Municipal de Ensino estão passando por reparos e limpeza para o início do ano letivo, marcado para o próximo dia 05 de fevereiro. As intervenções incluem pintura, manutenção elétrica, hidráulica e revisão dos espaços pedagógicos, além da higienização dos ambientes.