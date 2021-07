Na tarde desta terça-feira (6), as equipes, ROTAM da 2 Cia e CANIL do 10° BPM, realizaram Blitz em áreas distintas na cidade de Jandaia do Sul, cujo objetivo foi intensificar a fiscalização no trânsito com ênfase no combate aos crimes relacionados a substâncias entorpecentes ilícitas.

Segundo o Tenente Thiago, foram fiscalizados 13 automóveis, nove motocicletas e dois caminhões.