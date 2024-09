Envolvido em roubos morre em confronto com a PM de Arapongas

Na noite desta quarta-feira (4), um confronto ocorreu no Distrito do Campinho, em Arapongas. Um homem perdeu a vida após se envolver em uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Por volta das 18h50, militares da Rotam tentaram cumprir um mandado de prisão que estava em aberto contra o suspeito por roubo. Infelizmente, a situação escalou rapidamente, e o confronto armado se desenrolou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou o óbito.

O homem, residente no distrito, tinha um histórico criminal relacionado a roubos de cargas na região de Londrina. Em 2016, ele e outros indivíduos roubaram um caminhão da empresa Max Atacadista, em Arapongas. Além disso, o suspeito acumulava diversas passagens policiais por furto, violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, além de estar envolvido em uma organização criminosa.

Durante a tentativa de prisão, o homem reagiu com violência, disparando várias vezes contra os policiais militares. A corporação respondeu à ameaça, e um dos tiros atingiu o suspeito, que não resistiu até a chegada da equipe de socorro. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica de Apucarana também foram acionados para as providências necessárias. A arma de fogo utilizada pelo autor foi apreendida.