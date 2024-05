Empreiteira danifica cabos de internet em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 13h46 desta sexta-feira (3) na Rua João Cividini.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de dano e, ao chegar ao endereço, a vítima relatou que nesta sexta-feira, a partir das 11h, a empresa a qual representa e é sócio, começou a receber reclamações de seus clientes moradores de Marumbi a respeito de estarem sem comunicação e sem internet.

Ao chegar com sua equipe no município citado visualizou que a prefeitura estava substituindo as luminárias e que a empreiteira responsável pelo serviço estava danificando as redes de fibra ópticas das operadoras.

O prefeito municipal teria comparecido ao local para averiguar os danos causados e pediu para a empreiteira parar de trocar as luminárias, mas segundo a vítima, momentos após o prefeito sair da localidade a empresa voltou a executar o serviço.

O solicitante foi orientado acerca dos procedimentos cabíveis.