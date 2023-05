Em Marumbi indivíduos são presos após furto e ameaçam vítima

No registro policial de 09/05/2023 às 00:43, foi relatado uma ocorrência de furto qualificado na Rua Manoel Esteves Martins, Centro – Marumbi.

Segundo a vítima da ocorrência, indivíduos conhecidos estariam vendendo uma mangueira de jardim que a vítima reconheceu como sendo de sua tia. Diante dos fatos, a vítima conduziu os autores do furto até a residência de sua tia e ligou para o seu tio, que compareceu ao local.

Ao serem questionados, os autores confessaram a subtração da mangueira, resultando em suas prisões pela prática do furto. O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia de Jandaia do Sul para que as devidas providências fossem tomadas.

No entanto, durante o trajeto, a pessoa de xxxx ameaçou a testemunha xxxxx, dizendo que “amanhã eu vou sair, tá, aí você vai ver”. Além disso, a pessoa de xxxx também ameaçou o registrante, dizendo que “vai dar problema pra você quando eu sair”. Tais ameaças foram relatadas às autoridades policiais competentes para que fossem tomadas as providências cabíveis.